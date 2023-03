Open Arms, Oscar Camps: "Da processo Salvini mi aspetto giustizia, basta disprezzo per vita"

"Mi aspetto giustizia da questo processo. E che finalmente una volta per tutto cessi questo disprezzo per la vita a cui stiamo assistendo". Lo ha detto Oscar Camps fondatore della Ong Open Arms che oggi testimonierà al processo che vede imputato il ministro Matteo Salvini accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. "Il problema reale è la mancanza di soccorsi in mare - dice ancora Camps - Come abbiamo visto nel 2016 e 2017, a partire dal 2018 tutto è cambiato. E' cambiata la politica in Italia ma anche l'attitudine della Guardia costiera. Gli sbarchi umanitari (delle ong ndr) sono diventati nemici dell'Italia e sembra che noi siamo i responsabili di tutti i problemi del paese, ma la realtà è quella che c'è fuori".

Poi su Cutro: “A nessuno piace avere 80 morti sulla soglia di casa, è un peccato, ma stiamo assistendo a un disprezzo per la vita come non c'era mai stato in Europa - ha dichiarato Oscar Camps - Non credo che dovremmo permettere che questo continui, tutte le vite sono importanti e meritano protezione in mare".

"Tutti i convegni internazionali decidano ora che tutte le vite sono uguali. Questo non sta accadendo, piuttosto stiamo andando indietro rispetto agli accordi internazionali di diritto marittimo. Questo è gravissimo e deve finire, speriamo che la giustizia italiana ponga la parola fine a questa situazione”, ha concluso.