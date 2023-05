Open House Roma parte con numeri da record, 12 mila visitatori solo nel primo weekend

Bilancio da record per il primo weekend di Open House Roma che ha registrato oltre 12mila persone presenti, nello scorso fine settimana, alle iniziative nella Capitale organizzate dall'evento promosso da Open City Roma. Giunta alla sua undicesima edizione Open House è un grande evento pubblico e totalmente gratuito della Capitale che aprirà, fino al 28 maggio prossimo, le porte di edifici storici, architetture contemporanee, luoghi di eccellenza della Città Eterna. "In soli due giorni abbiamo registrato una grandissima partecipazione. Molti degli eventi del week end sono andati sold-out immediatamente" ha scandito la direttrice Laura Calderoni.

Calderoni ha osservato che "dodicimila persone rappresentano un dato incredibile ed è rilevante anche che 800 visitatori erano minori. E' la dimostrazione che i cittadini romani, ma non solo, hanno fame di cultura, bellezza e sapere. Open House è tutto questo".

Con Open House Roma sono 200 gli edifici ed i siti, di qualunque epoca e solitamente inaccessibili, aperti e visitabili nella Città eterna. L'edizione 2023 raddoppia a 9 i giorni il tradizionale appuntamento e si snoda anche in 50 eventi dedicati e 40 tour urbani gratuiti, con una attenzione al contemporaneo, all'apertura di spazi e case private, al tema del green nell'architettura, insieme ad iniziative per i bambini. Ma non solo.

Anche le invenzioni dell'avanguardia ingegneristica italiana e i progetti legati alla disabilità - con visite per ciechi e ipovedenti e visite in Lis per persone sorde - sono parte integrante dell'edizione 2023 che è all'insegna del concetto di 'Equilibrio'. Nel corso della settimana, e fino a tutto il weekend prossimo, quindi, è possibile partecipare a "Nine by night", il programma che consente di visitare in orario serale nove luoghi dall’architettura eccezionale, o prendere parte a "Navigare", una mostra che indaga il percorso creativo degli artisti.

Numerosi tour, inoltre, danno la possibilità di scoprire curiosità e ripercorrere la storia della città come la visita dedicata ai murales di Tor Marancia o il trekking urbano Farnesina - Foro Italico - Flaminio. Infine grande spazio è dedicato alle mostre come il memoriale delle migrazioni di Vincenzo Latina o le fotografie di Emiliano Pellisari a DZ4 Studio. Open House terminerà il 28 maggio con un week end conclusivo che prevede oltre 100 eventi disseminati nel territorio capitolino. Open House Roma è parte del network Open House Worldwide che include 54 città nel mondo.