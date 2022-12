Open Serramenti, Daniela Zanellato: “Decisivo rivolgersi ad aziende capaci di offrire assistenza su bonus e agevolazioni fiscali”

Per la responsabile dell’azienda di infissi fondamentale offrire alla clientela un supporto sulle misure governative che incentivano l’installazione di nuove strutture attraverso bonus e agevolazioni fiscali

Negli ultimi anni numerose misure governative hanno agevolato il cambio dei serramenti attraverso sgravi fiscali e bonus che permettono di abbattere i costi in maniera sostanziale, garantendo importanti risparmi al cliente finale. Le aziende del settore cercano di andare sempre più incontro alle esigenze della clientela, spesso spaventata dal carico burocratico che segue la domanda di bonus o agevolazioni varie. “Con i nostri tecnici studiamo le migliori soluzioni per permettere l’accesso ai bonus previsti a livello governativo”, spiega Daniela Zanellato, responsabile della Open Serramenti. Un vantaggio reciproco, che permette all’attività di Istrana di proseguire con la vendita di infissi e ai clienti di poter godere di benefici importanti, garantendo il risparmio di ingenti somme monetarie per l’acquisto e l’installazione di prodotti di ultima generazione. I tecnici di Open Serramenti si interfacciano con i professionisti abilitati al rilascio delle autorizzazioni, un’attività spesso complessa che potrebbe scoraggiare chi è alla ricerca di nuovi infissi. Con questo servizio, l’Azienda veneta aggiunge un ulteriore supporto alla clientela, da sempre seguita passo dopo passo. Non a caso, l’attività fondata quasi trent’anni fa ha saputo innovare fin dalla sua nascita nel 1994, cogliendo l’importanza della posa in opera, servizio all’epoca non curato con grande attenzione dai produttori di infissi. Da quell’intuizione, Open Serramenti ha allargato le proprie attività per rispondere puntualmente ai bisogni della clientela, seguita pedissequamente in tutti i processi: dalla scelta dei materiali, con svariate proposte di brand tra i più noti del settore, passando per la progettazione, il sopralluogo e l’installazione finale. Per il suo quartier generale, Open Serramenti ha scelto Istrana in quanto punto nevralgico di una serie di direttrici che facilmente collegano Treviso, Padova, Venezia e Vicenza. “Anche in questo caso, abbiamo pensato alla praticità per la clientela di poterci raggiungere, trovando un ampio parcheggio e un grande show room che espone i nostri migliori prodotti”, spiega Zanellato. Una scelta fortunata, che ha reso Open Serramenti l’azienda in Veneto punto di riferimento per i migliori brand del settore.

CONTATTI: https://www.openserramenti.com/