Open Serramenti, Daniela Zanellato: “Fondamentale la posa in opera dei serramenti per concretizzare i progetti della clientela”

La responsabile dell’azienda veneta evidenzia l’importanza dell’installazione dei serramenti per offrire alla clientela un servizio completo a 360 gradi

La posa in opera dei serramenti oggi sembra un elemento scontato, ma fino a pochi anni fa i produttori di sistemi in pvc o in legno si limitavano alla costruzione degli elementi e non alla loro installazione, una situazione che obbligava la clientela a rivolgersi ad altri professionisti per la finalizzazione del servizio. Daniela Zanellato capì già nel 1994 il bisogno crescente del grande pubblico verso un percorso completo, che inizia con la scelta degli infissi, passa per la progettazione e termina con l’installazione, ideando così Open Serramenti. L’azienda ha letteralmente innovato il settore, proponendo servizi capaci di rispondere alle esigenze in ambito serramenti a 360 gradi. “Quella della posa in opera è stata un’intuizione che ci ha spinti ad approfondire, attraverso ricerche di mercato, se ci fossero realmente le condizioni per offrire un servizio differente a quello esistente all’epoca”, ricorda Daniela Zanellato. “Il tempo ci ha dato ragione: dopo 28 anni di attività possiamo affermare che fin da subito la risposta della clientela è stata reale e concreta, permettendoci di crescere nel corso di quasi tre decenni”. Da una semplice intuizione, in realtà, i fondatori di Open Serramenti hanno aperto all’innovazione per gli operatori dell’intero settore, che da quel momento hanno compreso l’importanza dei servizi onnicomprensivi. L’azienda veneta con base a Istrana ha accresciuto nel corso degli anni i servizi personalizzati, comprendendo l’importanza del rapporto con la clientela, che inizia con la visita presso lo show room e termina con il post vendita. “Dal primo impatto all’interno della nostra attività, passando per la progettazione e l’installazione dei serramenti, ogni passaggio è di fondamentale importanza”, ricorda Zanellato. Un approccio innovativo, che prosegue tutt’oggi offrendo alla clientela esperienza e partnership con i principali brand del settore. Da Finstral a Finnova, da Dorigo Porte a Henry Glass, Open Serramenti propone numerose soluzioni per ogni progettualità, concentrandosi sul rapporto diretto con i privati. “Una scelta frutto del desiderio di supportare realmente ogni persona che si rivolge a noi per porte, finestre e infissi, puntando su professionalità e qualità”, prosegue Daniela Zanellato. Una capacità d’innovazione totalmente incarnata da Open Serramenti.

· CONTATTI: Sito web https://www.openserramenti.com/