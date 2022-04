Openbravo annuncia la nomina dell'ex direttore di gestione prodotti Diebold Nixdorf, Matthijs Kneppers come nuovo Chief Product Officer

BARCELLONA, Spagna, 7 aprile 2022 /PRNewswire/ -- Openbravo ha annunciato che Matthijs Kneppers è entrato a far parte dell'azienda come nuovo Chief Product Officer, a partire dal 1° aprile 2022. Nel suo nuovo ruolo a Openbravo, Matthijs supervisionerà la vision generale dell'azienda, la strategia e lo sviluppo della sua piattaforma di commercio unificata per le catene di vendita retail e la ristorazione.

Matthijs porta in Openbravo oltre 20 anni di esperienza in una varietà di ruoli incentrati sul prodotto e sulla tecnologia, che gli hanno fornito un solido background in diverse architetture e tecnologie di sistema focalizzate sul retail.

Prima di entrare a far parte di Openbravo, Matthijs è stato Director Software Product Management presso Diebold Nixdorf, dove, tra altre responsabilità, era a capo della piattaforma cloud per il retail globale di Diebold Nixdorf e della piattaforma API per il retail, come base per tutte le soluzioni software di nuova generazione dell'azienda, gestendo e sviluppando un team di manager di prodotto e analisti aziendali altamente qualificati in diversi Paesi.

Marco de Vries, CEO di Openbravo, ha dichiarato: "Sono pienamente convinto che Matthijs svolgerà un ruolo chiave per rafforzare ulteriormente e accelerare lo sviluppo della nostra vision del prodotto. Il fatto che professionisti altamente qualificati come Matthijs, con una comprovata esperienza in fornitori di software leader a livello globale per il retail, decidano di unirsi a noi, è una chiara dimostrazione del crescente riconoscimento del ruolo di Openbravo sul mercato".

"Dal momento in cui ho incontrato il team Openbravo e sono riuscito a conoscere da vicino la sua strategia, ho capito che è un'azienda con una forte vision e con l'ambizione di diventare un punto di riferimento globale nel settore del software retail. Mi sono subito trovato in grande sintonia con il suo straordinario team di professionisti altamente qualificati, a cui la mia esperienza può portare grande valore, e non ho esitato ad accettare questa nuova sfida. Sono entusiasta di aiutare Openbravo a diventare uno dei principali fornitori di soluzioni software retail nel mondo", ha dichiarato Matthijs Kneppers.

Informazioni su Openbravo

Openbravo è la piattaforma software referita da marchi e rivenditori che desiderano accelerare la propria strategia commerciale unificata e aumentare l'agilità delle proprie operazioni. È una piattaforma completamente modulare che integra i canali online e offline e fornisce una gestione intelligente degli ordini, una visione unica e in tempo reale di clienti e inventario e una soluzione di negozio completa per offrire esperienze più personalizzate e pratiche. È una soluzione all-in-one basata sul cloud. Clienti internazionali come BUT, Decathlon, Sharaf DG, Toys 'R' Us Iberia e Zôdio scelgono Openbravo, che oggi è utilizzato da oltre 10.000 utenti back office e in oltre 40.000 punti vendita in oltre 50 Paesi.

Per ulteriori informazioni, visitare openbravo.com.

