OpeNet, un'intelligenza artificiale per i medici di famiglia

Novartis, Net Medica Italia e IBM realizzano una rete digitale di presa in carico del paziente e di telemedicina per una migliore integrazione tra territorio e ospedale.

A Net Medica Italia si deve la realizzazione della piattaforma di presa in carico del paziente e di telemedicina, che integra la tecnologia e le funzionalità sviluppate da IBM Global Business Services, come ad esempio le applicazioni di intelligenza artificiale, per migliorare il percorso di cura del paziente cronico attraverso informazioni e strumenti utili al medico. Grazie a OPeNet, il medico di famiglia ha più tempo da dedicare ai pazienti; è connesso agli specialisti con cui può collaborare con più facilità, ha uno strumento per individuare i pazienti più fragili e può gestire i pazienti da remoto.

OPeNet, che al momento è impiegata nella gestione dei pazienti cronici con scompenso cardiaco e psoriasi, è promosso attivamente da Novartis ai medici interessati attraverso gli Embrace Advisor, la rete di giovani professionisti sul territorio a supporto dei medici di medicina generale per migliorare il processo di identificazione precoce di pazienti a rischio, supportando i medici nella gestione a distanza dei pazienti cronici e facilitando dunque un percorso virtuoso tra i medici di famiglia e specialisti per una migliore integrazione tra territorio e ospedale. Ha spiegato Nicola Calabrese, presidente di Net Medica Italia “Il COVID ha portato alla luce i limiti del modello di assistenza sanitaria adottato finora, basato sul ruolo centrale della struttura ospedaliera, rivelando nuove necessità per una ottimale gestione dei pazienti, e in particolare quelli con cronicità, e di conseguenza nuove esigenze per il medico di medicina generale. La tecnologia digitale rappresenta una delle risposte a questo mutato scenario, favorendo un'evoluzione del rapporto medico-paziente, del ruolo del medico di medicina generale e della relazione con lo specialista”.

La piattaforma OPeNet è già stata attivata da più di 500 medici di medicina generale e oltre 900 hanno fatto richiesta di attivazione. Stefano Rebattoni, amministratore delegato di IBM Italia, ha chiarito: “Nell'ultimo anno l'innovazione tecnologica ha mostrato nei fatti che può dare un contributo fondamentale nell'erogare servizi sanitari di qualità, in sicurezza e sostenibilità. Supportando quel continuum di presa in carico, diagnosi, cura e assistenza del paziente, pilastro fondante di un sistema sanitario efficace ed efficiente. Elemento centrale di questo percorso sono i dati e le informazioni che tecnologie come cloud, intelligenza artificiale, blockchain e internet delle cose possono rendere disponibili con tempestività a tutti gli attori del sistema, dai medici ai pazienti. Il progetto OpeNet, sviluppato con Novartis e Net Medica Italia, è un esempio concreto di questo tipo di soluzioni”.