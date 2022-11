OpenSea alla conquista della Formula 1

OpenSea, il principale marketplace NFT, ha annunciato di aver siglato un accordo con Haas, team americano di Formula 1, per il lancio di una nuova collezione di Non Fungible Token. Tra gli obiettivi del progetto, implementare le interazioni tra la squadra ed i fan, avvicinandosi soprattutto ai gusti dei più giovani. Oltre al rilascio dei collezionabili, la partnership prevede l’apposizione del logo OpenSea sulla scocca delle vetture a stelle e strisce, come già accaduto per molte altre aziende del settore, tra cui Crypto.com e Tezos, sponsor di Aston Martin e Red Bull.