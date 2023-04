OpenSea lancia il suo nuovo marketplace NFT

Le molte partnership e i progetti avviati nelle ultime settimane lasciano ben sperare per il futuro della comunità cripto, in cerca di una via d’uscita dalla crisi più grave della sua giovane esistenza. A mettere la freccia stavolta è OpenSea, operatore di rilievo del settore fintech, che ha recentemente annunciato il lancio del suo nuovo marketplace NFT, OpenSea Pro. I clienti potranno servirsi della nuova piattaforma, che aggrega i listini di oltre 170 store, come Blur LooksRare e X2Y2, senza pagare commissioni.