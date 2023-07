Opera GX, impostare un gioco come sfondo del browser e di Windows

Il browser Opera GX ha recentemente introdotto le Mod, una funzione che consente agli utenti di modificare il proprio browser con temi, suoni e shader che cambiano l'aspetto dei siti web in tempo reale. Su questa base, i Live Wallpapers, che sono in realtà dei mini giochi realizzati con il motore GameMaker, reagiscono ai movimenti del mouse in tempo reale, evolvendo e cambiando il loro aspetto in base alle azioni e ai movimenti dell'utente. "Si dice che 'la casa è dove c'è il cuore' e questo è il nostro obiettivo con Live Wallpapers", ha dichiarato Maciej Kocemba, Product Director di Opera GX. "Vogliamo che gli utenti si sentano a casa quando aprono il loro sistema operativo e il loro browser, e Live Wallpapers permette di farlo grazie alla possibilità di configurare i propri parametri in base alle preferenze di stile e di interagire con il Live Wallpaper in ogni fase. Live Wallpapers trasforma la vostra configurazione in un gioco interattivo".

Sfruttando il motore GameMaker di Opera, le Mod modificano l'aspetto, il suono, il comportamento e l'interazione di Opera GX, in modo che ogni utente possa progettare la propria esperienza di navigazione in base alla propria configurazione di gioco. È possibile modificare l'intero browser a proprio piacimento e le proprie creazioni possono essere caricate gratuitamente su GX.store. Con una collezione di oltre 50 sfondi live creati dalla comunità e dal team di GX, tutti gli sfondi live visualizzati nel GX.store sono scaricabili gratuitamente. "Opera GX è l'unico browser realizzato per i giocatori fin dalla sua nascita, più di quattro anni fa. Questo ci permette di offrire funzionalità straordinarie, come le modifiche che non solo cambiano l'aspetto, la sensazione e il suono del browser, ma anche il modo in cui vengono visualizzati i siti web. Oggi facciamo un ulteriore passo avanti con i Live Wallpapers e consentiamo agli utenti di modificare il proprio sistema operativo", ha aggiunto Kocemba.

Per celebrare il lancio della funzione e il suo quarto compleanno, Opera GX ha realizzato una mod appositamente studiata per lo YouTuber e personaggio americano MrBeast. MrBeast rivelerà il suo esclusivo Live Wallpaper in diretta attraverso il suo canale di gioco su YouTube il 6 luglio. Live Wallpapers in Opera GX è accessibile a tutti gli utenti di Windows e macOS. Su Windows, gli utenti possono anche modificare lo sfondo del sistema operativo. Per impostare un Live Wallpaper come sfondo di Windows, gli utenti devono aderire al programma Early bird nelle impostazioni di GX. Per applicare un Live Wallpaper in Windows, gli utenti possono interagire con l'applicazione tray di Windows e selezionare da lì lo sfondo che desiderano impostare. Per accedere agli sfondi live, gli utenti devono scaricare Opera GX, quindi recarsi nel negozio online di GX e installare lo sfondo desiderato.