Operaio travolto e ucciso mentre lavorava sull'A14

Tragedia in autostrada: un mezzo pesante questa notte ha investito e ucciso un operaio 38enne di una ditta appaltatrice che stava lavorando sulla A14 Bologna-Taranto. L'incidente è avvenuto intorno alle 2 nel tratto compreso tra San Severo e Foggia in direzione Bari all’altezza del km 548. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Per consentire agli operatori di eseguire i rilievi a seguito dell'incidente, il tratto autostradale interessato è stato chiuso e poi riaperto poco dopo le 7.30.