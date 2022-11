Documentato in video lo spaccio in 13 piazze di quartieri popolari del comune di San Severo

Operazione antidroga a Foggia, la polizia ha arrestato 12 persone. Ricorrevano alla minaccia e alla violenza per costringere i clienti insolventi a salvare i loro debiti. Documentato in video lo spaccio in 13 piazze di quartieri popolari del comune di San Severo. La droga veniva offerta a prezzi calmierati.