Oppo, cover ufficiale AC Milan per il pieghevole Find N2 Flip

Oppo ha annunciato la creazione di una capsule collection dedicata al pieghevole Find N2 Flip in edizione limitata dedicata al Milan, club sponsorizzato dal colosso cinese dell'elettronica. In abbinata sono scaricabili anche i wallpaper dinamici della squadra rossonera per lo schermo esterno. "La partnership tra Oppo e AC Milan rappresenta un binomio vincente tra l'eccellenza tecnologica e lo spirito competitivo, che mira a offrire ai tifosi una nuova esperienza di personalizzazione e coinvolgimento con la propria squadra del cuore", ha commentato l'azienda in una nota ufficiale. "Oppo e AC Milan sono note in tutto il mondo per la loro competenza nei rispettivi settori e per il costante impegno nel puntare a un futuro di innovazione; AC Milan e Oppo condividono un approccio pionieristico e si sono sempre distinte per il loro sforzo nella ricerca della perfezione, per offrire ogni giorno le soluzioni più avanzate e per garantire le migliori prestazioni possibili". La collezione è disponibile solamente online sul sito del produttore, e sarà possibile acquistare la cover in bundle con il telefono o da sola, al prezzo di 59,99 euro.