Oppo Find N2 Flip è lo smartphone ufficiale della Champions League

Oppo, già global partner di UEFA Champions League, annuncia che il suo nuovo flagship pieghevole, Find N2 Flip, sarà lo smartphone ufficiale della competizione. “Siamo entusiasti di lanciare il nostro nuovo Find N2 Flip nei mercati globali”, dichiara William Liu, President of Global Marketing di Oppo. “Grazie al rivoluzionario display esterno interattivo, l’esclusiva tecnologia Flexion Hinge, la batteria di lunga durata e le elevate performance in ambito fotografico, OPPO Find N2 Flip, smartphone ufficiale della UEFA Champions League, è il dispositivo perfetto per i tifosi che desiderano immortalare e rivivere i momenti migliori delle loro partite preferite.” Oppo Find N2 Flip sarà utilizzato dai fotografi ufficiali UEFA Champions League per catturare le azioni delle partite a bordo campo. Le foto migliori saranno condivise nella Oppo Gallery nel sito della UEFA Champions League e nella landing page UEFA di Oppo.