Torna l'ora legale stanotte. Lancette dell'orologio da spostare in avanti di un'ora tra sabato e domenica, 26 e 27 marzo, tra le due e le tre. Dormiremo un'ora in meno ma avremo un'ora di luce naturale in più per diversi mesi, fino a domenica 30 ottobre con il ritorno dell'ora solare.