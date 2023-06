ORAZIO SPISTO, l’hair stylist che il mondo ci invidia

Torre del Greco (Na), 20 giugno 2023. Orazio Spisto rappresenta l’eccellenza del Made in Italy nel mondo, lo stile italiano che tutti ci invidiano e che tutti, vip compresi, ricercano, anche nel settore del wedding internazionale.

Passione, innovazione e impegno continuo; queste tre caratteristiche di Orazio Spisto, colorista, influencer.

A 13 anni ha iniziato a fare prima il truccatore in Italia e all’estero facendo esperienza-“perché si iniziava presto a lavorare”, come dice spesso-poi è arrivato l’hair styling e ha creato il suo negozio a Torre del Greco.

Uno dei suoi must have è la colorazione del biondo, ma anche hair integration; “dà volume e lunghezza per un cambio look veloce ma non solo, anche per aggiungere un ciuffo una frangia o un cambio colore senza colorare, ma usando le tonalità giuste per sfumature perfette”-sottolinea Spisto, gettonatissimo da vip, mondo dello spettacolo e personaggi internazionali, che richiedono la sua presenza come esperto di wedding all’estero.

“Ho fatto tanti Master, anche alla Luiss, con sociologi e personaggi noti nel settore; l’approfondimento è importante e comprende materie come lo sviluppo risorse umane, o la gestione del personale.

Oggi tutto è cambiato; mi contattano da New York, o Dubai, dalla Russia, dall’Asia, dagli Emirati Arabi e mi opzionano per un matrimonio. In America le celebrazioni possono durare tre gg, in altri Paesi anche una settimana, come in India. Con il nostro lavoro si entra nelle corde delle persone che rimangono emozionate, soprattutto quando si tratta di risolvere problematiche importanti dei loro capelli. Si vedono trasformate, migliorate, ed è un benessere anche psicologico”.

Tra i nomi dei vip Spisto addicted, ci sono Laura Pergolizzi LP, i ragazzi del Volo, Giusy Ferreri, Imagine Dragon, Max Pezzali, Gigi D’Alessio, Raoul Bova, J.Balvin, Alice Merton. Spisto, antesignano di tendenze, spesso fa formazione per le aziende, ma anche masterclass per migliorare il look delle persone, ed è Fashion Trainer Balmain in Italia.

“Ogni donna ha la sua bellezza, che è da valorizzare sempre! Le mie più grandi motivazioni sono la grande passione per il mio lavoro e per il fascino femminile.

Anche se la tendenza resta il biondo, ultimamente stiamo puntando tanto sulla donna Brunette, una fetta di mercato che è stata sottovalutata. Creiamo per loro ricche sfumature di marrone e miele che si completano perfettamente a vicenda. Questa combinazione funziona per tutte le tonalità di pelle, quindi può essere vantaggioso per un cambio look.

Per enfatizzare la dimensione del colore ottenuto vengono create onde morbide da spiaggia”.

