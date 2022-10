Orban a Vox: "Treno da Roma arrivato a Bruxelles, ora tocca a Madrid"

"Il treno da Roma è appena arrivato a Bruxelles, quello da Madrid, guidato dal mio amico Santiago Abascal, sta per partire". Così il premier ungherese Viktor Orban in un messaggio inviato a Viva22.es, la festa di Vox a Madrid, in un riferimento alla vittoria del centrodestra in Italia e all'auspicato successo del partito di estrema destra spagnolo alle elezioni del prossimo anno.

"Dobbiamo continuare a lottare per gli interessi nazionali - ha detto Orban - dobbiamo difendere, davanti ai burocrati di Bruxelles, i nostri costumi e la nostra sovranità. Non possiamo permettere che milioni di immigrati invadano i Paesi dell'Ue, dobbiamo difendere il nostro modo di vita, dobbiamo difendere dall'ideologia globalista i nostri figli e la nostra famiglia".