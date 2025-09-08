Ordinamento forense, flussi migratori, scuola: le novità del Cdm

Il Consiglio dei ministri riunitosi a Palazzo Chigi il 4 settembre ha preso diverse decisioni su altrettante tematiche: dal decreto migranti alla riforma dell’ordinamento forense, dalla rimodulazione della professione sanitaria alla riforma dell’esame di maturità. In ambito di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, è stato approvato un decreto-legge di rafforzamento del quadro giuridico volto a garantire un’entrata legale e ordinata, anche allo scopo di contrastare il reclutamento illegale di manodopera. Tra le principali previsioni del decreto, la revisione del termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato, prevedendo che tale termine decorra dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota d’ingresso anziché alla data di presentazione della domanda. Inoltre, per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro viene ampliata da 6 a 12 mesi la durata del permesso di soggiorno. Su proposta del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, viene approvato un disegno di legge che introduce novità nella professione di avvocato, tra cui la revisione della disciplina del codice deontologico che deve essere a carico del Consiglio Nazionale Forense, rafforzando la disciplina del segreto professionale. Inoltre, viene ampliato il catalogo delle attività compatibili con lo svolgimento della professione di avvocato. In materia di professioni sanitarie, il Cdm ha approvato un disegno di legge delega al Governo che, tra l’altro, introduce una revisione del sistema formativo con l’avvio di un processo di aggiornamento dei percorsi di studio delle professioni sanitarie al fine di renderli più adeguati alle esigenze della sanità moderna e integrati con le nuove tecnologie. Per quanto riguarda la responsabilità professionale, viene sostituita la disciplina della responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, limitando la punibilità per morte o lesioni commesse nell’esercizio della professione sanitaria ai soli casi di colpa grave, purché siano state rispettate dall’operatore sanitario le linee guida e le buone pratiche cliniche e assistenziali. Infine, in ambito scuola, un decreto-legge ad hoc sostituisce la prova orale multidisciplinare dell’esame di maturità con un colloquio incentrato su 4 discipline principali del corso di studi, riducendo il numero di commissari d’esame da 7 a 5.

Il comunicato del Governo