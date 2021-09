Ordine dei medici Roma: "Alto rischio igienico per rifiuti nella capitale, agire subito"

"Alto rischio igienico per i rifiuti a Roma. Le criticità, con gli accumuli di spazzatura per strada, al momento sono a macchia di leopardo, con zone più problematiche di altre. Non siamo ancora a livelli del passato ma, in queste condizioni, il pericolo è che da un momento all'altro la situazione precipiti". A lanciare l'allarme, all'Adnkronos Salute, il presidente dell'Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, che segue la vicenda da tempo, con costanti appelli alle istituzioni.

"In alcune aree della città abbiamo già problemi evidenti - precisa Magi - l'Ordine dei medici capitolini tiene alta la guardia e sta monitorando costantemente. Chiediamo che le istituzioni si siedano a un tavolo subito, come avrebbero dovuto fare da tempo, senza aspettare che il problema esploda".