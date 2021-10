Origine Covid, Cina contro rapporto Usa: "Falso e politicizzato"

Così il portavoce del ministero degli Esteri cinese ha risposto a una domanda sul rapporto dell'Office of Director of National Intelligence

Origine del Covid, la Cina contro il rapporto Usa. "Una bugia ripetuta mille volte è pur sempre una bugia. Non importa quante volte il rapporto venga pubblicato o in quante versioni arrivi: non cambierà il fatto che questo rapporto è, in sostanza, politicizzato e falso, privo di basi scientifiche e di credibilità". Così il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin ha risposto oggi ad una domanda sul rapporto americano dell'Office of Director of National Intelligence (Odni), secondo cui sia l'ipotesi della trasmissione del Coronavirus da animale ad essere umano che quella di una fuga di laboratorio sono plausibili. Lo studio sulle origini del Coronavirus è un tema scientifico serio e complesso è può essere realizzato solo dagli scienziati attraverso una cooperazione globale, ha aggiunto il portavoce.