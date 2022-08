"La convenzione Inail-Inl siglata oggi è un passo a cui guardare con un po' di rammarico per non averlo fatto prima, nonostante il Sinp fosse previsto da un decreto del 2008". A dirlo il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in occasione della sigla della convenzione di durata quinquennale Inail-Inl che punta a rendere più efficace, attraverso l’utilizzo di alcune banche dati Inail, l’attività di vigilanza nell’azione di contrasto agli infortuni e alle malattie professionali.