Orlando, 'sotto patina innovazione c'è rischio caporalato digitale'

Il caporalato nell'agricoltura "è un fenomeno più chiaro ed evidente che pero' sta diventando diffuso anche in altri settori: dall'edilizia alla logistica intermediata da algoritmi, dove la patina dell'innovazione tecnologica nasconde fenomeni molto simili a quelli di cui stiamo parlando. Non c'è una piattaforma che intermedia i lavoratori stagionali, c'è quella per fare la consegna a casa ma i meccanismi che mettono in moto sono gli stessi". A sottolinearlo il ministro del Lavoro Andrea Orlando intervenendo all’evento organizzato dalla Regione Lazio presso il Cnel sulla “Qualità del lavoro in agricoltura”.

Per Orlando dunque "rischiamo di avere accanto ai caporali 'tradizionali' anche dei caporali digitali e questo è un rischio molto grande in cui si combinano la frontiera più avanzata dell'innovazione con gli elementi di un passato medievale che non vorremmo rivedere né nelle nostre campagne ma nemmeno nelle nostre città" conclude.