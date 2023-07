Ornella Muti: ''Sono grata a Berlusconi, fu lui che mi spronò a fare televisione''

''Incontrai Silvio Berlusconi tantissimi anni fa e fu lui che mi spronò a fare televisione e in quel periodo era difficilissimo. Ho fatto 'Premiatissima' (il primo varietà televisivo di successo della neonata Canale 5, nato come alternativa al 'Fantastico' della Rai, ndr) e devo dire che ne vado molto orgogliosa perché nonostante avessi i bambini molto piccoli sono riuscita a ballare e a fare un bel programma''. Così Ornella Muti all'Adnkronos ricorda Silvio Berlusconi, nel giorno del funerale di stato del leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio. ''Quando muore qualcuno mi dispiace sempre, soprattutto per la famiglia - aggiunge l’attrice - È’ stato un uomo amato, odiato ma a me questo non interessa. Io ho conosciuto il Berlusconi imprenditore e gli sono grata per quello che abbiamo fatto insieme''. Sul Berlusconi 'politico' la Muti tiene a precisare: ''Io faccio l’attrice, amo l’arte e da sempre mi tengo lontana dalla politica, non è il mio campo''. Infine alla domanda se è mai stata corteggiata dal Cavaliere la Muti risponde ironicamente: ''Se lo ha fatto non me ne sono accorta...'', conclude.

(di Alisa Toaff)