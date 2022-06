Orologi di lusso: un investimento vincente nei momenti di crisi

Milano, 16 giugno 202 2 - Il mercato degli orologi di lusso intesi come beni di investimento sembra non conoscere crisi, nonostante le difficoltà sociali, economiche e politiche che tutti stiamo attraversando negli ultimi anni. Anzi, proprio per questo motivo i segnatempo di prestigio vengono visti sempre di più come un bene rifugio sui quali investire.

Dopo un biennio 2020-21 che ha inizialmente registrato una flessione importante delle vendite di orologi di lusso – così come per tutto il settore dell’alto di gamma – a causa della pandemia e delle conseguenti restrizioni sanitarie, il comparto sembra aver recuperato dall’inizio del 2022 i suoi trend di crescita precedenti il Covid.

Ora che in Europa tali restrizioni si stanno allentando, le vendite dei marchi importanti sono riprese e anzi si assiste a una scarsa reperibilità dei modelli più ambiti, come i modelli sportivi di Rolex, Patek Philippe e Audemars Piguet, anche se assistiamo nuovamente ad una flessione prevalentemente sugli orologi di fascia molto alta.

Dall’altra parte, un’analisi condotta da Bob’s Watches (il primo Exchange online di Rolex al mondo) ha dimostrato come i segnatempo prestigiosi siano uno dei beni rifugio più validi: negli ultimi dieci anni hanno infatti battuto i rendimenti registrati da azioni, obbligazioni, dal settore immobiliare e perfino dall’oro.

Per dare qualche cifra, il prezzo medio di un orologio Rolex usato è passato da meno di 5.000 dollari nel 2011 a oltre 13.000 dollari alla fine del 2021.

Sicuramente la domanda di orologi di lusso di fascia media continua a superare l’offerta, ma tali aumenti di valore dipendono anche da diversi altri fattori, come l’inflazione, che riduce il potere d’acquisto della moneta e genera un conseguente aumento dei prezzi sul mercato, e la scarsità di alcune materie prime, che rende più costosa la produzione degli orologi.

Anche il crescente numero di aste, il maggior numero di rivenditori attivi online e persino i social network, tutti elementi che ampliano il pubblico potenzialmente interessato all’acquisto di un orologio di lusso, hanno contribuito a far crescere il valore di tali oggetti. E soprattutto, a farne aumentare la percezione di “bene rifugio”, col risultato che sempre più persone acquistano un segnatempo come investimento.

Secondo Paolo Cattin, collezionista di orologi di lusso di fama internazionale e autore del libro “Investire in Orologi di Lusso” ci sono degli orologi che oggi possono aumentare e addirittura raddoppiare il proprio valore; tra i suoi suggerimenti, Cattin consiglierebbe di acquistare il Rolex Submariner ref. 16610, il Rolex Explorer ref. 16570 e anche il Seadweller ref. 16600. Ovviamente il consiglio per chi compra usato è quello di puntare alla qualità e al corredo di scatola e garanzia, ma con queste referenze la possibilità di fare un “buon affare” per Paolo Cattin è garantita.

Per chi desidera una consulenza personalizzata da Cattin è sufficiente scrivere sul Suo profilo instagram (instagram.com/paolocattin) e commentare anche con le Vostre esperienze di acquisto.

Paolo Cattin

Nato a Vercelli, dopo il diploma di Maestro d’Arte, conseguito all’Istituto Benvenuto Cellini di Valenza, ha lavorato come orefice e incassatore presso alcune ditte, tra le quali “Gioielli di Mario Fontana”. Dopo sette anni di laboratorio orafo si è trasferito nel negozio di Vercelli al fianco di suo padre Mario Cattin, esperto orologiaio, dove si è specializzato nel commercio di orologi d’epoca e da collezione, così da completare la propria formazione in campo orafo-orologiero.

Ha lavorato inoltre per alcune case d’asta, tra le quali la “Meeting Art” di Vercelli e “Antiquorum”, e collaborato alla realizzazione del libro “Collezionare Orologi da Polso” edito dalla Mondani editore.

Dal 2001 al 2012 si è occupato del negozio di Milano, portando l’azienda ad essere la prima realtà in Italia nell’acquisto di preziosi a livello professionale, per poi replicare la stessa attività in Svizzera a partire dal 2014 con Day Trading.

https://www.paolocattin.ch

Per ulteriori informazioni contattare:

MB4.0 srl - info@marcobacini.com - +39 0226924347

Contatti stampa

Laura Galbiati - press@marcobacini.com -