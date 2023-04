Orologi di pregio usati, più cari dei nuovi del 200%

Gli orologi di lusso usati sono spesso considerati investimenti alternativi: venduti a un prezzo da 1,5 a 2 volte superiore rispetto al dettaglio, crescono di più rispetto ai nuovi, secondo lo studio Luxury Preowned Watches, Your Time Has Come a cura di Bcg e WatchBox. Il 30% dei collezionisti è disposto ad acquistarli di seconda mano poiché le condizioni dei modelli sono pari a nuovo o quasi (41%), nonché per risparmiare tempo in lunghe liste d'attesa per il mercato di prima mano (40%). I consumatori pagano prezzi elevati per i modelli usati dei marchi più importanti e indipendenti, con l'aspettativa che il valore di questi orologi continui a salire col tempo. Mentre le vendite degli orologi di prima mano sono diminuite del 17% durante la pandemia, le vendite di orologi usati sono aumentate del 3%.

I prezzi medi del mercato dell'usato per i modelli di punta dei tre maggiori marchi di lusso - Rolex, Patek Philippe e Audemars Piguet - sono cresciuti a un tasso annuo del 20%. Il mercato ha assorbito nel 2021 un terzo dei 75 miliardi di dollari del mercato complessivo degli orologi di lusso. La maggiore attenzione per modelli storici e fuori produzione, ha portato il mercato a toccare i 22 miliardi di dollari di vendite. Il comparto ha superato beni da collezione come gioielli, borse, vini, arte e mobili con un valore in crescita del 7% annuo e fino al 27% dal 2020 al 2022.

La presenza di piattaforme di rivenditori online come WatchBox, Chrono24 e Watchfinder, ha favorito la crescita del mercato mettendo in contatto acquirenti e venditori e contribuendo ad educare la clientela. Le vendite online superano già quelle delle aste e dei negozi e sono destinate a rappresentare quasi il 60% del mercato degli orologi di lusso di seconda mano entro il 2026.