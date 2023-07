Oroscopo: i segni che amano essere corteggiati

State ancora aspettando quella sorpresa romantica che vi aveva promesso il partner appena vi siete conosciuti? Un mazzo di fiori ha il potere di farvi sognare, così come una cena a lume di candela? Se questi gesti per voi sono fondamentali, allora siete tra i segni dello zodiaco che amano essere corteggiati.

Un regalo inaspettato, un mazzo di fiori che arriva a casa, una cena organizzata a lume di candela. Sono tutti piccoli gesti romantici che possono colpire nel segno. Se amate ricevete sorprese e soprattutto sentirvi desiderati, allora questo può dipendere anche dall’oroscopo. Secondo quello che riportano le stelle, ci sono alcuni segni zodiacali che amano moltissimo la fase del corteggiamento e non vogliono assolutamente rinunciarci!

Scopriamo insieme se anche voi siete tra i segni zodiacali che amano il corteggiamento, e soprattutto essere corteggiati! Chi vuole conquistare il vostro cuore è avvisato…

Toro

I nati sotto il segno del Toro non sono troppo esigenti in amore. Quando vivono una relazione preferiscono la tranquillità del rapporto a sorprese inaspettate e gesti eclatanti. All’inizio, però, quando conoscono una persona, apprezzano molto i gesti che fanno parte della fase del corteggiamento. Si sentono lusingati e non potrebbero assolutamente farne a meno!

Leone

Il Leone pretende di essere corteggiato, ma non solo. Nel momento in cui conosce e frequenta una persona che potrebbe essere un partner potenziale, si aspetta che questa faccia di tutto per conquistarlo. I nati sotto il segno del Leone vogliono essere sempre al centro dell’attenzione e soprattutto vogliono esserlo per le persone speciali!

Pesci

Per i Pesci la fase del corteggiamento è davvero molto importante. Anche se si tratta di un segno che difficilmente si sente in difficoltà nel creare empatia con gli altri, di certo non si tratta di una cosa immediata. I nati sotto il segno dei Pesci hanno bisogno di sentirsi apprezzati e corteggiati, almeno per i primi momenti, poi riusciranno a rompere il ghiaccio.