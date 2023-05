Oroscopo: i segni che amano litigare

Alcuni segni zodiacali sembrano quasi essere sempre alla ricerca di nuovi motivi per accendere una bella litigata. Il motivo risiede nella presenza più o meno forte del segno di Marte. Marte è infatti il dio della guerra e signore dei conflitti e può accendere dei veri fuochi!

Alcuni segni dello zodiaco sembrano essere davvero scontrosi. Essi amano il confronto con l’altro e la sfida che nasce dai conflitti, quasi dovessero sempre dimostrare di essere i numeri uno e di avere ragione. Questi segni non sopportano la calma placida e trovano sempre rinnovate energie dai litigi.

Quelli che apparentemente sembrano i segni più facilmente irascibili e amanti del conflitto sono segni che hanno un forte influsso di Marte che grava su di loro. Marte è il signore della guerra e come tale influenza il nostro rapporto con l’aggressività.

Con questi segni c’è poco da scherzare ogni motivo è buono per accendere una miccia pronta a far saltare una bomba. I segni che amano di più litigare sono specialmente i segni di fuoco, ma nono solo. Ecco quali sono questi segni!

Quando Marte si mette di mezzo non c’è verso di evitare la guerra: il signore dei conflitti vuole uscirne a testa alta. I nati sotto al segno zodiacale del Sagittario sembrano essere sempre placidi e tranquilli. In effetti i Sagittario non si arrabbiano con molta facilità, ma se toccate le corde sbagliate li vedrete trasformare.

Il Sagittario ama infatti la sincerità e l’onestà e se lo tradirete vedrete la sua collera scatenarsi. I Sagittario non sopportano di non avere ragione e se litigate con loro preparatevi a tirarla molto per le lunghe.

Anche i nati sotto al segno dell’Acquario sono noti per attaccare briga con grande facilità. Ciò si deve anche al fatto che questo segno ha una serie di regole rigide entro cui inquadra il mondo che lo circonda, e se uscite dal suo pattern farli arrabbiare sarà molto facile.

Infine citiamo anche il Leone. Un segno che è per natura magnanimo, ma provate a farli arrabbiare una sola volta e li vedrete ruggire senza pietà.