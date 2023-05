Oroscopo: i segni che si giustificano sempre

Quando qualcuno vi critica oppure vi fa notare un errore, qual è la vostra reazione? Riuscite a rispondere senza sentirvi per forza sotto attacco, oppure evitate di andare dritti al punto magari cercando qualche giustificazione che possa liberarvi dal problema? Questo atteggiamento può dipendere anche dal vostro segno zodiacale: scopriamo quanto vi giustificate!

Nel momento in cui arriva una critica, come reagite? Non vi sentite in difetto e cercare di rispondere nel modo migliore, oppure vi mettete subito sulla difensiva? Ma soprattutto, sapevate che questo atteggiamento può dipendere anche dal vostro segno zodiacale? Scopriamo insieme come vi comportate quando qualcuno vi fa notare un errore o prova a muovervi una critica.

Siete per caso tra i segni che si giustificano sempre, anche quando questo significa provare ad arrampicarsi sugli specchi?

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli spesso agiscono senza pensare davvero a quello che stanno per fare. Questo accade sia perché si lasciano guidare dall’istinto, sia perché spesso temono il giudizio altrui e non riescono ad essere lucidi quando devono prendere una decisione. Ecco perché, se qualcosa va storto, iniziano a giustificarsi adducendo mille scuse come motivazione al loro comportamento!

Cancro

Il segno del Cancro non sopporta di discutere con le persone che ama. Quando capisce che potrebbe aver commesso un errore, onde evitare una lite o un’incomprensione, comincia a giustificarsi in modo da non far scoppiare lo scontro. Non solo, il Cancro odia dover ammettere di aver sbagliato, quindi preferisce giustificarsi e non parlare in modo chiaro.

Sagittario

Anche il Sagittario è uno dei segni zodiacali che si giustifica di più, soprattutto quando capisce che c’è una lite in arrivo. I nati sotto il segno del Sagittario odiano le discussioni e odiano arrabbiarsi: per loro si tratta di una perdita di tempo e di uno spreco di energie. Quindi, meglio giustificarsi ed evitare di creare ulteriore tensione!

Bilancia

Il segno della Bilancia non ha assolutamente intenzione di lasciarsi trascinare in una discussione, soprattutto quando la colpa potrebbe essere sua. Nel momento in cui gli si chiede conto di un comportamento in particolare, i nati sotto il segno della Bilancia si giustificheranno molto velocemente, senza nemmeno replicare alle accuse. L’obiettivo è quello di restare in pace!