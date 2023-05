Oroscopo: i segni migliori come "terapisti"

Quando avete un problema, una confidenza da fare oppure un dubbio da sciogliere, a chi vi rivolgete? Sicuramente molti di voi avranno una persona che è un vero punto di riferimento, perché riesce ad essere di aiuto e supporto. Forse, questa qualità, dipende anche dal suo segno zodiacale: scopriamo insieme quali sono i migliori “terapisti” dello zodiaco.

Nel momento in cui avete una confidenza da fare oppure volete un consiglio sincero da qualcuno, che sappia supportarvi magari anche quando siete in difficoltà, a chi vi rivolgete? Sicuramente avrete uno dei vostri amici che sa capirvi come nessun altro sa fare, che sa ascoltarvi e darvi quei consigli di cui avete bisogno.

Forse questa qualità dipende anche dal segno zodiacale. Secondo l’oroscopo, infatti, ci sono alcuni segni che potrebbero essere classificati come i migliori “terapisti” dello zodiaco: quando c’è un problema, potete sfogarvi con loro!

Gemelli

Anche se non sempre è facile avere a che fare con il segno dei Gemelli, spesso sa essere un buon confidente. Nel momento in cui capisce che c’è una persona che ha bisogno di parlare e di sfogarsi, i Gemelli sanno essere una buona spalla e sanno anche dare le giuste attenzioni: non sottovalutate un Gemelli, perché potrebbe darvi una mano quando siete in difficoltà.

Cancro

Il suo spirito materno e la forte sensibilità che ha nei confronti degli altri, rendono il Cancro un vero e proprio “terapista” dello zodiaco. Quando c’è bisogno di una persona che sappia ascoltare, consigliare e supportare in un momento delicato, potete rivolgervi ad un vostro amico del segno del Cancro: saprà comprendervi meglio di ogni altro.

Vergine

I nati sotto il segno della Vergine, più che saper ascoltare, sanno dare i consigli giusti quando ce n’è bisogno. Soprattutto se si trovano davanti una persona che ha bisogno di essere motivata, sanno guidarla nella scelta migliore, comprendendo profondamente le sue esigenze.

Bilancia

Anche la Bilancia può essere un buon “terapista”. Di fronte a qualsiasi tipo di confidenza, i nati sotto il segno della Bilancia non si metteranno mai nel ruolo di giudice, anzi, tenteranno di comprendere le ragioni altrui e di guidarli verso la decisione migliore.