Oroscopo: i segni più innocenti dello zodiaco

A volte vi capita di esagerare con i racconti, forse troppo coloriti e provocatori, di fronte ad una persona che non sembra coglierne tutte le sfumature? Potreste aver incontrato qualcuno dei segni più innocenti dello zodiaco: vediamo insieme quali sono quelli che non riescono proprio a vedere la malizia…

Può capitare, a volte, di esprimersi in maniera diretta e anche colorita, con una persona che però non sembra cogliere le sfumature di tutto ciò che viene detto. Attenzione, non stiamo parlando di persone ingenue oppure sprovvedute, anzi! Nella speciale classifica di oggi, l’oroscopo ci indicherà quei segni zodiacali che fanno appello all‘innocenza: nella loro indole non riescono proprio a concepire la malizia!

Curiosi di scoprire di chi stiamo parlando? Ecco a voi i segni più innocenti di tutto lo zodiaco; se vi trovate a parlare con loro dovete mettere in conto che loro vedono la realtà in maniera diversa!

Leone

Il Leone sicuramente non è un segno ingenuo, anzi, tutt’altro! A volte può avere degli atteggiamenti che risultano egoisti, fuori dalle righe oppure provocatori per cercare di attirare l’attenzione degli altri e sentirsi sempre protagonista. Difficilmente, però, perde la sua innocenza che spesso può accomunarlo ad un bambino: per il Leone è complicato pensare che ci possa essere malizia o perfidia dietro un atteggiamento!

Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci è fondamentale entrare in sintonia con le persone che ha intorno. Questo lo porta ad avere una forte empatia e sensibilità, che spesso lo rende anche “innocente” di fronte ad alcune parole o comportamenti. Anche se i nati sotto il segno dei Pesci sanno bene che non tutti sono onesti e sinceri, quando si affezionano ad una persona lo fanno sempre conservando l’innocenza tipica di chi non si aspetta alcuna scorrettezza.

Sagittario

Il Sagittario può essere considerato tra i segni più innocenti dello zodiaco perché i suoi comportamenti sono sempre senza filtri. Quando il segno del Sagittario deve dire qualcosa non ci gira intorno e va dritto al punto, così come quando agisce, lo fa sempre tenendo conto di quello che sente, senza fare sotterfugi e senza finzione.

A cura della sezione oroscopo di Solodonna.it