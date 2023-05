Oroscopo: i segni più paurosi dello zodiaco

Alcuni segni dello zodiaco sembrano spaventarsi davvero per nulla. La loro apparente paura immotivata non è questione di codardia, ma spesso si tratta solo di un eccesso di saggezza e prudenza. Vediamo insieme quali sono i segni più paurosi!

Quali sono i segni più fifoni dello zodiaco? Ci sono alcuni segni che non riescono proprio a stare soli in una camera al buio, o ad attraversare quel lungo corridoio da cui si odono insoliti rumori. Insomma, alcuni segni dello zodiaco hanno proprio una gran paura dentro di loro! Le paure che possono avere questi segni sono di diversa natura. C’è chi teme alla follia l’abbandono e odiano i rischi soprattutto in ambito amoroso. Ci sono invece segni terrorizzati dai cambiamenti del loro corpo. Questi segni non rischiano assolutamente per quanto riguarda il loro corpo, e sono quasi ipocondriaci.

Il motivo è da rintracciarsi nelle influenze di alcuni pianeti come la Luna e Marte che in alcune posizioni causano un eccesso di paure verso l’esterno. Ma chi sono questi segni pieni di fobie? Ecco la classifica dei segni più paurosi dello zodiaco.

Le persone che appartengono al segno della Bilancia a primo impatto possono sembrare codarde. Questo perchè i Bilancia prima di prendere una decisione riflettono a lungo e alla fine scelgono la meno impegnativa. La Bilancia cerca in ogni modo di stare alla larga dai guai.

Un altro grande pauroso è il segno del Toro. I nati sotto questo segno dello zodiaco sono molto insicuri ed evitano ogni situazione in cui temono anche solo in minima parte di poter fallire o di non essere all’altezza delle aspettative che loro stessi proiettano su di sè.

Ma a detenere il primo posto in classifica dei segni più fifoni c’è sicuramente il segno del Cancro. I nati sotto questo segno dello zodiaco sono estremamente emotivi e impulsivi nonchè influenzati dall’energia della luna.Per questi motivi i nati sotto al segno del Cancro odiano i cambiamenti che percepiscono come una minaccia al loro fragile equilibrio. Inoltre tendono a evitare di pensare al futuro, cosa che li terrorizza!