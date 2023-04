Orsa Jj4, Pichetto: "Spero che non venga abbattuta"

"Sinceramente spero che non venga abbattuta". Così il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, interpellato a margine del tavolo sulla siccità in Regione Piemonte del destino dell’orsa Jj4. "Sull’orsa catturata pende il ricorso del Tar, c’è il parere dell’Ispra che io ho visto ieri e che dice che è possibile anche tenerla isolata perché è problematica a un livello alto".

"In questo momento - ha aggiunto Pichetto - è in corso un tavolo tecnico a cui ho delegato il mio sottosegretario a presiederlo con il mandato di valutare la situazione del Trentino rispetto alla presenza di circa 120 orsi sul territorio che a stima secondo i dati di 20 anni fa, poteva tenerne circa 40. Su questo si tratta di agire per risolvere la problematicità”, ha concluso il ministro.