Orsa Jj4, questore Trento: "Arrivato preavviso manifestazioni, monitoriamo l'area h24"

"Animalisti in piazza già domani. Vigiliamo per scongiurare eventuali irruzioni nella zona protetta in vista dell'arrivo dei 'turisti della cronaca nera'"

"Sono arrivati in questi minuti i preavvisi delle manifestazioni che si svolgeranno domenica 23 a Casteller, la riserva faunistica a ridosso della zona sud di Trento dove si trovano Jj4 e Mj5, e domenica 30 ad Avio, paese dove vive il presidente della Provincia Fugatti. Domani mattina alle 10,30, intanto, in piazza Dante si ritroveranno gli animalisti dell'Oipa, mentre già da lunedì ho predisposto l'ordinanza di vigilanza nell'area faunistica". Lo dice all'Adnkronos il questore di Trento, Maurizio Improta, in merito alle manifestazioni degli animalisti previste, a più riprese, sul territorio per scongiurare gli abbattimenti degli orsi ritenuti più aggressivi.

"Allo stato c'è un monitoraggio costante h24, per scongiurare eventuali irruzioni nella zona protetta in vista dell'arrivo dei 'turisti della cronaca nera' il fine settimana, gente che, come andava a vedere la casa di Misseri in Puglia o la Marmolada, vuole farsi magari una passeggiata lungo i sentieri che costeggiano la recinzione dell'area faunistica per farsi la foto con l'orso che fa capolino. C'è gente che vive anche di queste cose e dobbiamo stare attenti a tutto, governando la situazione cercando di mantenere tutto nella maniera più tranquilla possibile. Ho chiesto personale delle squadre dei reparti per avere maggiore presenza su tutta la giornata, con un occhio anche gli attivisti no tav e i tifosi in arrivo per l'ultima partita in casa del Trento".

(di Silvia Mancinelli)