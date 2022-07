Orsini ad Ostia Antica spiega le cause della guerra

Alessandro Orsini domani al Teatro Romano di Ostia Antica alle ore 21.00 presenta 'Ucraina, le cause della guerra'. In questa lezione sulle cause della guerra in Ucraina, il professor Orsini ricostruisce le relazioni conflittuali tra la Russia e la Nato dal 1999 a oggi e spiega tutto ciò che bisogna sapere per comprendere come mai Putin abbia deciso di lanciare un’invasione destinata a cambiare la storia dell’Europa.

Dai rapporti tra la Russia e la Nato, alle tecniche con cui i governi manipolano l’informazione per ottenere il consenso intorno alle loro politiche di guerra, Alessandro Orsini svela un mondo ancora sconosciuto pieno di fatti poco noti o mai narrati. "La funzione della scienza sociale-spiega Orsini- è di aiutare le persone ad acquisire una conoscenza più profonda delle forze che spingono il mondo verso esiti distruttivi".