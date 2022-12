Orsini e l'articolo del NY Times, Twitter non perdona

Il professor Alessandro Orsini nel mirino di Twitter per una traduzione 'sospetta'. Il docente di sociologia del terrorismo internazionale, presenza fissa a Cartabianca con le sue analisi sulla guerra tra Ucraina e Russia, finisce sotto i riflettori del social per un video pubblicato sul suo canale YouTube. Nella clip, Orsini si sofferma sul memorandum di Budapest e cita un articolo pubblicato sul New York Times da William J. Ampio. Orsini scandisce il nome dell'autore, lettera per lettera. In realtà, l'articolo sul quotidiano è firmato da William J. Broad: 'ampio' è semplicemente la traduzione dell'aggettivo 'broad' e, su Twitter, si diffonde la convinzione che il professore abbia fatto ricorso ad una traduzione automatica del testo. Alla discussione si unisce anche Carlo Calenda. "Il punto non è Orsini, un simpatico mitomane; ma le TV che lo ospitano. Da Cartabianca a La 7, anche sulla guerra, la TV italiana è interessata solo a fare show su ogni tragedia. Del resto Berlinguer faceva parlare Corona di vaccini perché non Orsini sulla guerra?", twitta il leader di Azione.