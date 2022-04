"Meglio bambini vivi in dittatura che morti per democrazia"

"Io non ragiono in un'ottica politica ma umanitaria: preferisco che i bambini vivano in una dittatura e non muoiano sotto le bombe in nome della democrazia. Un bambino può essere felice anche in una dittatura". E' un passaggio dell'intervento del professor Alessandro Orsini a Cartabianca su Raitre. (immagini raiplay.it)