Orso (Niguarda): "Vaccinare contro meningite protegge bimbi e comunità"

Il responsabile del Centro vaccinale dell’ospedale Niguarda di Milano a margine dell’incontro “Pre-Occupiamoci della meningite: agire oggi per proteggere il domani. Storie che aiutano a scegliere”

"La profilassi vaccinale contro la meningite è di fondamentale importanza, perché impedisce non solo che il soggetto vaccinato contragga la malattia, ma protegge dalla diffusione di questi batteri anche la popolazione generale”. Così Maurizio Orso, responsabile del Centro vaccinale dell’ospedale Niguarda di Milano, a margine dell’incontro “Pre-Occupiamoci della meningite: agire oggi per proteggere il domani. Storie che aiutano a scegliere”, aperto al pubblico, svoltosi oggi a Milano presso la Sala Medicinema dell’Ospedale Niguarda di Milano e promosso da Adnkronos Comunicazione, con il supporto non condizionante di Gsk.

"La meningite è una patologia potenzialmente mortale - ricorda - che se non si rivela fatale può comunque lasciare danni e complicanze importanti e permanenti. Abbattere la circolazione di questi germi nella popolazione generale significa anche proteggere quei soggetti che, per diversi motivi, non possono sottoporsi alla vaccinazione", sostiene.