Orso scorrazza per la città, paura tra le strade di Arco Trentino - Video

Un orso che correva tra le strade di Arco in Trentino è stato avvistato e filmato da alcuni abitanti che hanno diffuso poi le immagini sul social media. Le diverse segnalazioni hanno fatto intervenire gli agenti del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento. Stando alle prime notizie, il plantigrado ha attraversato il paese per spostarsi verso la montagna. I fatti - precisa la Provincia in una nota - sono accaduti nelle prime ore del mattino, con anche un contatto ravvicinato con un residente che ha descritto l'orso come molto spaventato e in cerca di vie di fuga.