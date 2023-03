Orsolini non si allena: le novità dal Bologna

Il Bologna si è allenato stamattina in vista del match contro l'Inter in programma nel prossimo turno di Serie A. Nella seduta di oggi non si è visto Orsolini a causa di un leggero stato febbrile, ma non sembra essere in dubbio in vista del match contro i nerazzurri.

Sono tornati in gruppo, invece, Soumaoro e Sansone mentre Arnautovic ha svolto lavoro differenziato. L'attaccante continua il suo recupero, ma dovrebbe saltare quantomeno le prossime due giornate.

Fantacalcio.it per Adnkronos