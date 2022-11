Orvieto: una realtà proiettata nel futuro

Presentato il progetto Orvieto prima città nel metaverso. "Non solo una città bellissima, ma anche una realtà all'avanguardia nell'utilizzo delle nuove tecnologie ai fini della promozione turistica, secondo le parole della sindaca della cittadina umbra, Roberta Tardani. Il progetto punta a sperimentare l'utilizzo del metaverso per la promozione turistica, per raccontare Orvieto attraverso i nuovi linguaggi della tecnologia e della contemporaneità. Intanto un primo risultato è stato già centrato: suscitare l'interesse del media.