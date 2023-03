Oscar 2023, vince Ke Huy Quan: il 'bambino' di Indiana Jones e dei Goonies

L'attore di origine vietnamita interprete di Everything Everywhere All at Once

Il 'bambino' di Indiana Jones e dei Goonies alla fine vince l'Oscar 2023. Ke Huy Quan, 51 anni, conquista la statuetta per il miglior attore non protagonista nella 95esima edizione degli Oscars grazie alla sua interpretazione di "Everything Everywhere All at Once", il film di Dan Kwan e Daniel Scheinert che fa incetta di premi. Ke Huy Quan, di origine vietnamita, arriva alla consacrazione coronando una carriera cominciata negli anni '80 con i ruoli in film di grandissimo successo al botteghino: nel 1984 è stato Short Round accanto a Harrison Ford in Indiana Jones il tempio maledetto. Nel 1985 ha indossato i panni di Data nel film I Goonies.

"Mamma ho appena vinto un Oscar", ha esordito ricevendo il premio. Poi ha parlato della sua storia: "Sono qui, in un viaggio cominciato in una barca, ho passato un anno in un campo profughi e sono finito qui. Sono storie reali, non è cinema, è il vero sogno americano che si avvera", ha detto stringendo la statuetta tra le mani.