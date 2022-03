Oscar Fortunato: “EvoBrain, la App che aumenta il potere d’acquisto delle famiglie, valorizzando le attività del territorio”

La start up prevede un sistema di buoni sconto da spendere nelle attività della community e cashback per gli acquisti in rete

Rafforzare le comunità sul territorio favorendo gli acquisti presso le attività locali e al contempo offrire opportunità di risparmio sulle maggiori piattaforme nazionali. È l’obiettivo di EvoBrain, la start up che punta ad aumentare il potere d’acquisto delle persone attraverso un sistema di economia circolare. Al centro di tutto ci sono la community e i buoni sconto, utilizzati come ‘moneta’ al suo interno. La App, disponibile in tutti gli store, “è una vetrina sulla quale le attività del territorio possono pubblicizzare offerte e prodotti, prevedendo vantaggi particolari per gli iscritti - spiega Oscar Fortunato, Ceo e fondatore della start up - Per accedere alle promozioni è necessario possedere gli Evb, cioè i buoni sconto, che i privati possono utilizzare per risparmiare nelle attività convenzionate, le quali, a loro volta, potranno impiegarli in parte per i propri acquisti e in maggior parte per usufruire gratuitamente di servizi digitali di marketing”.

Il vantaggio evidentemente è doppio: c’è il risparmio economico, perché una parte della cifra è pagata in buoni sconto, e c’è l’incentivo a spendere nelle attività convenzionate (per le quali l’investimento è di fatto senza rischio, poiché il pagamento del servizio avviene solo dopo l’arrivo dei clienti portati dalla App, per la logica del cambio merci). “Le risorse restano all’interno della community, che in questo modo si rafforza e ne trae vantaggio nel suo complesso” aggiunge Fortunato, introducendo però anche l’altra funzione di EvoBrain, che attraverso il cashback diventa una vera e propria carta di credito per acquistare prodotti di oltre 1.000 brand in vari settori e in più di 300 negozi in Puglia, da dove tutto è partito. “Su ogni acquisto effettuato si ottiene un cashback del 30%, da poter riutilizzare per le transazioni future sia sul territorio che su moltissimi prodotti online - aggiunge l’imprenditore - E la stessa possibilità è offerta anche per altre tipologie di servizi: dall’acquisto della Sim del cellulare, fino alle utenze di luce e gas, di cui Evobrain rimborsa l’importo della fattura in buoni sconto”.

In questi casi, chiaramente, il panorama di riferimento non è più quello della community locale, al momento concentrata in Puglia, ma un mercato potenzialmente sconfinato. Le due logiche, però, non si escludono. Anzi, a ben vedere risultano complementari. “Attraverso gli sconti forniti da EvoBrain - sottolinea Fortunato - i cittadini possono acquistare prodotti che non troverebbero con questi sconti nei punti vendita locali ed online. E il risparmio garantito fa aumentare il loro potere d’acquisto che potrà essere esercitato anche nelle realtà di vicinato”. Maggiori informazioni sul sito https://evobrain.club/

