Victor Osimhen salta per infortunio Salternitana-Napoli in programma domani per l'undicesima giornata della Serie A. L'attaccante nigeriano del Napoli è uscito oggi anzitempo dal campo nel corso dell'allenamento di rifinitura per un risentimento muscolare al gastrocnemio destro. L'attaccante non partirà per la trasferta di Salerno, fa sapere il club partenopeo.