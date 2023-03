Osimhen, Mkhitaryan e Abraham: a casa tutti bene

Sassuolo, le ultime su Berardi.

Secondo quanto filtra dalle ultime voci, Domenico Berardi sarà regolarmente a disposizione contro il Lecce. Dopo la panchina contro il Napoli concordata con Dionisi, l'esterno neroverde è pronto per tornare in gruppo ed essere di conseguenza regolarmente in campo dal primo minuto nella prossima gara di campionato. Salvo clamorose sorprese, l'infortunio sembrerebbe ormai superato in maniera definitiva e dunque ci aspettiamo di rivederlo titolare a partire già dalla prossima giornata di Serie A, nella sfida delicata contro il Lecce di Baroni.

Berardi si riposizionerà a destra, con Bajrami che giocherà invece a sinistra al posto di Laurientè, squalificato dopo l'ammonizione presa con i partenopei.

Roma: gli aggiornamenti su Abraham, Dybala e Pellegrini

La prima buona notizia riguarda sicuramente le condizioni di Tammy Abraham: il centravanti inglese sarà regolarmente a disposizione di Mourinho per la sfida di giovedì con il Salisburgo, ma dovrà indossare necessariamente una mascherina protettiva al carbonio. Nessuna lesione all'occhio ma solo un fastidio, nulla di più.

Con lui sarà pronto anche Lorenzo Pellegrini, ieri out soltanto per precauzione, ma regolarmente a disposizione di Mourinho per il match di Europa League. Decisamente più enigmatica la situazione di Paulo Dybala invece, vittima di un sovraccarico muscolare al flessore: al momento la società sembrerebbe essere ottimista per una convocazione in Europa, ma non si vogliono correre rischi di alcun tipo. Decisivi saranno gli allenamenti di domani e mercoledì. Oggi ancora lavoro individuale per lui.

Allarme rientrato per Osimhen

Buone notizie in casa Napoli, Victor Osimhen sta bene. Dopo il piccolo allarme scattato venerdì sera, la situazione si è immediatamente placata in seguito alle sedute in gruppo di ieri e oggi per il nigeriano che, salvo clamorosi ribaltoni, sarà regolarmente titolare nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Eintracht Francoforte.

Sarà out invece Raspadori, ancora alle prese con le terapie e recuperabile probabilmente direttamente per il rientro post sosta.



Mkhitaryan non ha nulla: l'Inter tira un sospiro di sollievo.

Buone notizie in arrivo in casa Inter per quanto riguarda le condizioni di Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista nerazzurro, che si è fermato per un piccolo problema durante il match contro l'Udinese, dovrebbe essere recuperato in vista dei prossimi impegni.

E' quindi rientrato l'allarme anche in ottica Fantacalcio in vista delle prossime giornate di Serie A. Rispetto alla botta alla caviglia presa nell’ultima uscita, stando alle ultime indiscrezioni, verrà fatto un ultimissimo check per precauzione prima del Porto, ma già ieri Mkhitaryan ha tranquillizzato di nuovo tutti sulle sue condizioni e vuole essere titolare già contro i portoghesi.

Fantacalcio.it per Adnkronos