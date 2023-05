Osimhen torna ad allenarsi in gruppo

Napoli, allarme rientrato per il centravanti

Buone notizie per la SSC Napoli di Luciano Spalletti che anche questa mattina si è ritrovata al Konami Training Center di Castel Volturno per preparare la sfida contro l'Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico dei partenopei ritrova Victor Osimhen, aggregatosi al gruppo dopo l'influenza di ieri . Continua il percorso di recupero Mario Rui, alle prese con il lavoro personalizzato in campo.

Il report dal sito ufficiale del club: "Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center.

La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione e torello.

Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto e di seguito circuito di forza.

Chiusura di sessione con esercitazione tattica. Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in campo. Zedadka ha fatto terapie. Osimhen ha svolto intera seduta in gruppo".

Fantacalcio.it per Adnkronos