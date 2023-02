Ospedale Bambino Gesù, presidente Mariella Enoc si è dimessa

Il mandato della presidente era in scadenza quest'anno

La presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Mariella Enoc, si è dimessa dalla carica che ricopriva da febbraio 2015, a quanto apprende l'Adnkronos Salute. Enoc sarebbe in attesa di altri incarichi.

Il mandato di Mariella Enoc, nata a Novara nel 1944, era in scadenza quest'anno. Dopo gli studi classici e in medicina - si legge sul sito web dell'ospedale pediatrico - si è occupata con continuità dell'amministrazione e della gestione di strutture sanitarie. Dal 2012 è procuratore speciale dell'ospedale Valduce di Como e lo è stata per 10 anni dell'ospedale Cottolengo di Torino. È stata presidente di Confindustria Piemonte dal 2008 al 2012. Da sempre attiva nel settore filantropico, è stata vice presidente della Fondazione Cariplo dal 2004 fino al maggio 2019 e vice presidente della Fondazione Cini dal 2008 al 2020. Attualmente è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Don Gnocchi e presidente della Fondazione Ismu.