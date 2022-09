Ospiti: Ohkubo, Nagabe, Yagi

29 settembre 2022. Atsushi Ohkubo (ritratto nell'immagine) è autore di Soul Eater, la sua prima opera a essere serializzata: pubblicata per circa nove anni dal numero di giugno 2004 di Monthly Shonen Gangan (edito da Square Enix), si è rivelata un successo mondiale. Nel 2015, su Weekly Shonen Magazine (edito da Kodansha) è iniziata la serializzazione di Fire Force, opera i cui volumi hanno venduto più di 20 milioni di copie in tutto il mondo. La serie verrà completata nel 2022. Dall’opera è stata tratta una serie tv che è partita con la prima stagione a settembre 2019, seguita dalla seconda a partire da luglio 2020. È stato annunciato che una terza stagione è già in preparazione. Il maestro Ohkubo ama la musica e i videogiochi! Altri lavori degni di nota del sensei sono B.Ichi e Soul Eater Not!. Ohkubo-sensei lavora anche come character designer. A Lucca sarà presente dal 28 al 30 ottobre presso il Padiglione Panini (Cavallerizza) e sarà protagonista di un incontro col pubblico.

Nagabe, autore del successo da più di un milione di copie Girl From The Other Side, sarà tutti i giorni a Lucca per incontrare finalmente i suoi fan, dopo la sua partecipazione da remoto a Lucca Changes 2020. Il giovane mangaka sarà ospite in collaborazione con J-Pop Manga, con cui ha appena pubblicato Monotone Blue. Nagabe incontrerà il pubblico e firmerà copie allo stand, in un’ambientazione dedicata a Girl from the Other Side, la sua opera più famosa, diventata anche un film animato del catalogo Crunchyroll.

Tra gli ospiti giapponesi, anche l’acclamato Norihiro Yagi, autore della straordinaria avventura Ariadne In The Blue Sky, tutt’ora in corso, nonché del dark fantasy Claymore, terminata nel 2014, opera che l'ha reso famoso in tutto il mondo. Il maestro Yagi sarà a Lucca dal 29 ottobre al 1° novembre.