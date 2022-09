Ospiti: Yoshitaka Amano

29 settembre 2022. Guest of Honor di grande prestigio per il mondo dei videogames: Yoshitaka Amano, illustratore e character designer giapponese, famoso sia per i film d’animazione come Vampire Hunter D, sia per avere firmato logo e illustrazioni della premiata serie Final Fantasy.

Amano è il creatore di personaggi iconici dell’animazione mondiale come Gatchaman, Tekkaman: The Space Knight, o Casshan.

Yoshitaka Amano sarà impegnato in una serie di panel, live performance e incontri pubblici di cui presto sveleremo i dettagli.