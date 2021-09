OSS. EUROBET: 41% vede Juventus vincente a Napoli

Roma 10 settembre 2021– Dopo la pausa per le qualificazioni mondiali riprende il campionato con i consueti strascichi polemici legati al ritardato rientro dei nazionali sudamericani e per i molti infortunati. La squadra che sulla carta risulta maggiormente danneggiata è la Juventus, impegnata nell’anticipo al sabato in vista del debutto in Champions League di martedì prossimo ma secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it), nonostante la stentata partenza bianconera e le probabili assenze, il 41% degli appassionati è convinto che i bianconeri usciranno vittoriosi dallo stadio Maradona. Sono pochi di meno, il 34% quelli che si aspettano una vittoria del Napoli che porterebbe a ben 8 le lunghezze di distacco dalla vetta per gli uomini di Allegri. I risultati esatti più giocati restituiscono l’equilibrio dei pronostici, nell’ordine sono il pareggio per 1-1 e due vittorie di misura, rispettivamente 1-2 e 2-1. Marcatori più attesi sono Insigne, Morata e il nigeriano Osimhen, che potrà scendere in campo grazie alla riduzione della squalifica.

In forte equilibrio anche i pronostici per la sfida tra Milan e Lazio, altra partita utile a definire i rapporti di forza in campionato. I biancocelesti sono in leggero vantaggio con il 37% mentre la vittoria rossonera raccoglie il 35% delle scelte ed il pareggio il 28%. Anche qui un sostanziale equilibrio tra i risultati esatti più giocati nell’ordine il pareggio per 2-2, la vittoria di misura per 2-1 e ancora un pareggio per 1-1. Tra i marcatori più attesi svetta Leao, seguito dal laziale Immobile e da Ibrahimovic alla ripresa dall’infortunio che lo ha tenuto lontano anche dall’europeo.

L’Inter dovrebbe continuare il percorso a punteggio pieno per l’87% dei tifosi che la vede vincente a Genova, fronte Sampdoria, come anche la Roma di Mourinho, accreditata del 91% dei pronostici per la vittoria contro il Sassuolo, con Abraham marcatore più atteso.

E se desta scalpore la partenza della Juventus con il freno a mano tirato, 1 solo punto in due partite, gli allenatori a maggior rischio di esonero prima di Natale sono quelli delle squadre che hanno l’obiettivo salvezza. Il più a rischio per gli appassionati secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet è Castori, della Salernitana, anche se l’arrivo di Ribery sembra aver restituito nuovo entusiasmo. A seguire troviamo Di Francesco del Verona e Motta, chiamato a misurarsi con i buoni risultati raggiunti da Italiano sulla panchina dello Spezia. Gli acquisti l’ultimo giorno di calciomercato sembrano aver reso più solida la posizione di Juric del Torino, al quarto posto nella spiacevole classifica dei mister a maggior rischio di esonero.

