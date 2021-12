OSS. EUROBET:58% vede Sampdoria vincere il derby

Roma, 10 dicembre 2021–La diciassettesima giornata di Serie A si apre questa sera allo stadio Luigi Ferraris, che ospiterà il derby della Lanterna numero 124 tra Genoa e Sampdoria, un match da sempre molto sentito, ma quest’anno caratterizzato dalle difficoltà che entrambe le compagini stanno riscontrando. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 58% degli appassionati pensa che saranno i blucerchiati ad uscire vittoriosi, mentre il 18% è convinto che saranno i rossoblù ad aggiudicarsi i tre punti. Il pareggio raccoglie il 24% delle scelte. Tra i risultati esatti più giocati spiccano i pareggi 1-1 e 2-2 e lo 0-2 a favore degli uomini di D’Aversa. I marcatori più attesi sono i due capitani Quagliarella e Criscito, insieme a Caputo e Candreva.

Partite sulla carta facili quelle che attendono le squadre milanesi. Il Milan farà visita all’Udinese sabato sera: il 94% si aspetta la vittoria dei rossoneri e appena il 5 % attende un pareggio. Beto risulta uno dei marcatori più quotati insieme ai milanisti Ibrahimovic e Kessie. Tra i risultati più giocati spiccano l’1-4, lo 0-2 e l’1-2, favorevoli alla squadra di Pioli.

Dopo la vittoria contro i giallorossi di Mourinho nell’ultima gara di campionato, l’Inter ospiterà il Cagliari domenica sera. I Campioni d’Italia risultano favoriti con l’86% delle preferenze. I risultati esatti più giocati restituiscono l’andamento dei pronostici con due vittorie nette 3-0 e 3-1. Tra i marcatori più giocati dagli appassionati troviamo Dzeko, Lautaro Martinez ed il cagliaritano Joao Pedro.

Dopo la vittoria sul Napoli dello scorso turno, l’Atalanta vuole proseguire la striscia positiva a Verona contro gli uomini di Tudor. Il 78% dei pronostici vede gli orobici vincenti, il 21% crede in un possibile pareggio. I marcatori più attesi sono Simeone e gli atalantini Zapata ed Ilicic. Tra i risultati esatti più quotati troviamo l’1-2 e l’1-3.

Il Napoli tenterà di recuperare i punti persi in queste ultime giornate allo stadio Maradona domenica pomeriggio contro l’Empoli. Secondo l’analisi degli esperti dell’Osservatorio Eurobet, la maggioranza dei tifosi - ben l’86% - è convinto che gli uomini di Spalletti possano prevalere sui toscani. Per il 12% a vincere sarà la squadra di Andreazzoli. Per quanto riguarda i risultati esatti più giocati 2-0, 3-1 e 4-2 sembrano essere gli esiti più probabili. Tra i marcatori più attesi svetta Mertens, seguito dall’attaccante dell’Empoli Pinamonti e dal compagno di squadra Zielinski.

La Serie A non è l’unico appuntamento sportivo del fine settimana: domenica 12 dicembre alle ore 14:00, infatti, avrà inizio il Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1. La gara, ospitata sul Circuito Internazionale di Yas Marina, sarà valida come ventiduesima ed ultima prova del Campionato Mondiale di Formula 1 2021. Si tratta di una corsa decisiva per l’assegnazione del titolo mondiale: Max Verstappen e Lewis Hamilton si giocano il titolo iridato all’ultima corsa e con una classifica che li vede perfettamente appaiati. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet, gli appassionati designano Lewis Hamilton vincente sia nella qualifica, sia nella gara del GP con il 45%. Verstappen raccoglie il 31% delle preferenze, seguito da Bottas in entrambe le classifiche.

Da quando i pronostici sul pilota del mondiale sono stati aperti Hamilton ha raccolto il 37,86% delle giocate e Verstappen il 55,34%. Tutti gli altri piloti insieme hanno raccolto circa il 6,8% dei pronostici a conferma del fatto che sin dall’inizio i due piloti erano i grandi favoriti.

