OSS. EUROBET: Euro2020 Italia parte con favore del pronostico

Roma, 11 giugno 2021 – Dopo un anno di attesa a causa della pandemia oggi prende il via Euro 2020, la prima edizione dei campionati europei itinerante tra diversi paesi.

La partita inaugurale si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma e vedrà gli azzurri opposti alla Turchia. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 94% degli appassionati è convinto che l’Italia aprirà il torneo con una vittoria mentre il 4% si aspetta un pareggio e il 2% che si interrompa proprio stasera la striscia di risultati positivi che ha superato le 25 partite.

I risultati esatti più giocati sono tutti a favore dell’Italia, nell’ordine 0-2, 1-3 e 0-1, formalmente infatti sarà la Turchia a giocare in casa. I tre marcatori più giocati sono Immobile, Insigne e Jorginho, in attesa che il debuttante Raspadori ci faccia sognare.

Gli appassionati si stanno già divertendo nell’individuare le possibili vincenti di ogni girone per disegnare il tabellone che porta alla finale. Spagna e Olanda registrano ben il 98% delle scelte quali vincenti del loro girone. Decisamente predestinate anche l’Italia che totalizza il 96% e l’Inghilterra il 91%. Nel Gruppo B il Belgio, pur essendo favorito con l’83%, potrebbe essere insidiato dalla Danimarca accreditata del 16% mentre il Gruppo F è senza dubbio quello più equilibrato con la Francia scelta dal 52% ed il Portogallo di Ronaldo al 31%.

Divertimento che potrebbe aumentare per chi è registrato al sito www.eurobet.it perché con l’inizio degli europei prende in via anche l’Eurobet Quiz Europei, una manche al giorno, ogni giorno in cui si gioca almeno una partita. Si potrà concorrere sia per la vittoria della singola manche ma anche per la classifica generale al termine delle 22 manches.

L’appuntamento è su eurobet.it alle 20.20 tutti i giorni in cui si gioca a Euro 2020!

